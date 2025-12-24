新北板橋疑又見挖破管線 影響396戶供水至晚間7點半

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市板橋區雙十路2段132號前稍早傳出挖破管線導致停水狀況，板橋區長陳奇正指出，8點多時已前往現場處理，自來水公司已把水閥關死，現場交維佈設完成，工班已進場搶修開挖，預計停水至晚間7點半，影響戶數396戶，並已通知當地龍翠里與松柏里長，目前供水尚正常，並請水車機動待命支援，公所已在現場開設前進指揮所，持續追蹤搶修進度。

前往現場關心的市議員黃淑君表示，是何工程導致挖破管線尚待釐清，不過現場有出現掏空現象，要灌漿回填，10點11分左右已找到漏水點，在清理中接管線的空間。

