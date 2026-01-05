新北板橋第一運動場首辦演唱會在望 劉美芳要求配套降低衝擊日常

唐 有為

唐 有為

唐 有為

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北板橋第一運動場今年有望迎來首場大型演唱會，引發地方高度關注。市議員劉美芳表示，樂見城市發展透過大型活動帶動觀光與商機，但在支持活動進駐同時，也必須替市民把關。她強調，演唱會不能只看到人潮與收益，所有配套若未事前規畫完成，事後補救只會讓問題擴大。

劉美芳指出，演唱會與一般體育賽事性質不同，活動期間需要鋪設臨時地板、架設大型舞台與音響設備，對天然草皮造成高度壓力。若缺乏明確規範，恐影響學校、社團與選手原有使用權益。她要求體育局在活動前清楚說明草皮承載標準、鋪設與保護方式、修復期程，以及修復經費來源。

劉美芳進一步強調，活動帶來收益，耗損成本不應轉嫁給市民，修復草皮相關費用必須落實使用者付費原則，不能演唱會結束後，修繕責任卻成為公共負擔。相關制度若未訂清楚，未來類似活動恐一再複製問題。

除了場地維護，周邊居民生活品質同樣需要被重視。劉美芳指出，人潮湧入勢必牽動交通、停車、噪音與夜間散場秩序，市府相關局處應在活動前提出完整方案，包括交通分流、人流管理、噪音技術控管，以及與社區溝通協調機制，降低對日常生活造成衝擊。

劉美芳表示，推動經濟發展固然重要，但守住市民生活品質更是責任所在。未來面對大型活動進駐，她將持續緊盯每個細節，確保城市發展與公共權益取得平衡。

照片來源：新北市議員劉美芳臉書翻攝

