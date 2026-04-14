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新北板橋縣民大道路面不明原因爆炸 初步排除瓦斯外洩疑管線異常

新北市板橋區縣民大道三段32號前不明原因柏油路隆起案，現場不明原因柏油路隆起破裂，消防人員到場，影響路面範圍約2m*2m，現場3線車道影響外側2線道，無人員受傷，員警已到場交管，通知交通局、工務局、區公所、台電、瓦斯、自來水公司到場處理。經相關單位初步會勘，新海瓦斯公司證實該路段並無地下天然氣管線；台電則表示，疑似為管線設備異狀引發，目前正全力派員維護修繕中。

現場是台電的高壓電纜線，警察局已協助交通管制，後續台電處理中。原因初判：經台電人員到場研判，係因「地下高壓電纜故障」引發壓力爆炸所致。

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現場封閉縣民大道的中間及外側車道，目前僅內側車道可通行，由員警在場管制疏導。目前計有海山分局、養工處、消防分隊、區公所、新海瓦斯公司、台灣電力公司及自來水公司等人員到場檢測。

新海瓦斯公司初步調查，該路段沒有地下天然氣管線；台電人員表示，疑為管線設備發生異狀所致，現已盡速派員到場維修。

目前相關單位仍於現場協作，處理路面破損並進行後續修復。呼籲欲行經華翠橋前往台北市方向的駕駛人，務必配合員警指揮，或提早改道行駛，避開受影響路段。