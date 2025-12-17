新北板橋翠北重劃區交通惡夢有解 林國春：將開放華江二路左轉上台64

新北板橋江翠北側重劃區緊鄰環河高架道路，有關交通問題頗受關注。（圖／翻攝自林國春臉書）

新北市議員林國春今（15）日表示，板橋區華江二路是江翠北側重劃D、E區的主要對外道路，但現今汽車駕駛人卻無法在路口直接左轉台64快速道路前往國道3號或中和、新店等區，尖峰交通擁擠更搞得在地居民直叫苦，近期已夥同新北交通局會勘，有望在調整標線與燈號秒數後開放這條左轉捷徑。

新北市議員林國春（圖）認為板橋江翠北側重劃區交通必須重新審視。（圖／周志龍攝）

新北板橋華江二路轉台64線快速道路往新店方向的交通動線長期以來是江翠北側重劃區居民的痛處，因為現有平面道路和高架銜接處不多，不少在地與穿越性車流兜兜轉轉上不了橋，除了尖峰時間搞得交通一團亂外，也容易發生車禍，險象環生。

新北市板橋區已站上戶籍人口55萬大關，是全台直轄市中戶籍人口最多的一區。（圖／CTWANT攝影組）

在地居民說，板橋區「江翠北側重劃」D、E區入住人口愈來愈多，南面進出舊市區長江路通道狹窄，若開車大多從北面快速道路離開，但重劃區主要道路華江二路與北面環河道路T字路口設計有問題，因為汽車竟長年無法左轉上台64往中和、新店等處，搞得匝道在眼前卻老「看得到吃不到」上不去，不少在地居民苦不堪言。

新北市政府對此在12月針對「華江二路左轉直接上台64線匝道」案進行可行性評估和會勘，市府官員初步同意左轉構想，但須調整號誌時相與地面行車標線，避免左轉車流反倒搞得重劃區地面車流回堵。

關心此案的林國春也指出，當板橋民代整整20年，一路看著江翠北側重劃區解除禁建到如今蓬勃發展，其中D、E區更是重劃區開發程度最完整、入住率最高的區域，尤其今（2025）年仍持續有不少社區交屋，未來光這兩區就上看萬戶入住，一定要把交通問題搞定。

林國春強調，現階段已要求新北市交通局加強號誌與標示標線，別忘了在評估便利的同時，也要考量用路人行的安全。

