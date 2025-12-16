新北板橋街頭喋血！行人擦撞爆口角「撞X小」 醉男怒掏折疊刀刺人

陳男遭刺傷後倒地，在周圍處理交通事故的員警聽到呼叫，立刻到場將嫌慢逮捕，並通知119讓救護人員到場治療。翻攝我是板橋人

新北市板橋區今（16日）晚間19時許在板橋新海路109巷口，發生一起街頭流血衝突，發生街頭流血事件，1名男子遭人持刀刺傷倒地，警方獲報後迅速到場處理，當場逮捕涉案嫌犯，所幸傷者送醫後暫無生命危險。

警方調查，涉案的席姓嫌犯與被害人陳姓男子，當時步行至巷口時因擦撞發生口角，陳男唸了幾句後，席男疑因剛飲酒渾身酒氣，情緒不滿，竟掏出隨身攜帶的折疊刀，朝陳男腹部及右大腿連刺兩刀，造成穿刺傷，現場血流不止。

案發當下，剛好有警方同仁在附近路口處理交通事故，聽聞民眾驚聲呼喊後立即衝往現場，迅速將席男壓制並控制，避免事態進一步擴大。陳男意識清楚，經警方協助由救護人員送往亞東醫院救治，傷勢經評估並不深，暫無大礙。

警方表示，席男已於現場遭逮捕，詳細犯案動機與經過仍待進一步釐清，全案將依殺人未遂罪嫌，移送新北地檢署偵辦。



