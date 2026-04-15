白沙屯媽祖前進北港朝天宮 進香現場實況、目前位置、路線一次看
新北板橋道路翻新後仍積水 劉美芳二度會勘揪出關鍵原因
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導
新北市板橋區橋中一街124巷一帶長期受排水與路面問題困擾，議員劉美芳自114年底接獲陳情後持續追蹤，除要求區公所於115年完成柏油重鋪改善路況，更針對完工後仍遇雨積水的狀況，主動找出水溝沒連接系統的問題。她目前已成功協調地主大觀書院支持，將透過施作新排水管線引導積水導入大排，從源頭徹底解決地方積淹水困擾。
114年底會勘時，劉美芳發現該路段柏油破損嚴重且高低落差極大，不僅影響行車也讓用路人增加風險。她當場要求板橋區公所編列預算，並於115年預算到位後，要求公所展現效率完成整段道路重鋪與整體整平，讓通行環境大幅提升。
然而道路整平後，當地居民仍持續反映遇雨積水，廠商也研判積水可能與排水系統有關。劉美芳為此再次安排會勘，希望能把問題一次找出來、一次解決，她在現場觀察發現，部分區域因雜草叢生、泥土堆積，甚至連水溝蓋在哪裡都看不出來，若非里長與廠商帶路幾乎找不到排水入口，雨水根本無法順利排入。
劉美芳說明，經水利局與區公所共同檢查確認，目前一側水溝可正常排入大排水溝，但另一側雖有設施卻未連接主要系統，反而變成一個「積水空間」。這造成兩邊排水量不平衡，正是長期積淹水的主要原因，也是除了道路整平外，接下來必須解決的排水問題。
劉美芳指出，針對管線未銜接的困境，區公所已主動與地主大觀書院溝通說明並獲得支持。目前施作地號與範圍均已確認，她感謝地主願意理解地方改善需求，後續將儘速施作新的排水管線將積水直接導入大排水溝，確保居民能走得安心、住得更安心。
照片來源：新北市議員劉美芳臉書翻攝
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