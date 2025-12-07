新北板橋餐廳凌晨突氣爆！5人受傷送醫 疑瓦斯外洩釀禍

新北板橋餐廳凌晨突然發生氣爆事故。（圖／翻攝自Threads@xinda_lu1209）

新北市板橋區重慶路的定食8餐廳凌晨1時許發生疑似氣爆事故，事故還波及隔壁的爭鮮迴轉壽司，噴飛掉落的碎片砸中5名女子、1名男子，其中1名女子傷勢較輕拒絕送醫，其餘5人均送醫治療，詳細事故原因有待釐清。

一名目擊攤販表示，當時突然聽見非常巨大的爆炸聲響，隨後就看見二樓的餐廳在冒煙，路邊還有一名女子被噴濺的碎片砸傷流血。

警方及消防員凌晨0時57分獲報並趕抵現場後，立刻將傷者送醫，並疏散隔壁棟5名住戶，接著派人進入餐廳內調查，在餐廳的樓梯間找到4支瓦斯鋼瓶，初步研判是瓦斯鋼瓶外洩導致事故發生。

新北市消防局長陳崇岳到場了解狀況後說明，受影響的範圍主要集中在2樓，2樓已於晚上9點半結束營業，最後一名員工約晚上10點離開。事故發生時，樓上住戶共5位已疏散，均無安全顧慮；並強調消防及相關單位將持續追查事故原因，並確保現場安全。

現場畫面中可見爆炸幾乎把餐廳內部的裝潢炸毀，還波及隔壁的爭鮮迴轉壽司，外牆的招牌及玻璃也被巨大的爆炸威力震壞，大量殘骸及玻璃碎片砸落地面，造成5名路人（4女1男）及1名附近女性住戶受傷或身體不適。

事故發生後，不少網友在社群平台回報災情，「才想說為什麼有打雷聲？但窗戶又震了一下，果然是爆炸了」、「正在隔壁點餐的時候突然很大一聲，不知道是哪間店氣爆，原地嚇爛」、「在附近吃飯突然一個巨響，嚇到全身還在抖」、「好可怕，定食8還蠻常去吃的說，願傷者平安」、「隔壁氣爆，威力震動到整棟在晃，趕快跑下樓」、「人躺在床上要睡著了，嚇一個突然都醒了」。

（圖／中時記者柯毓庭攝）

