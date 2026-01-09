新北板橋驚傳加油站自焚釀2傷 攻擊消防員遭壓制逮捕

新北市今（9）日發生一起縱火案，一名年約30歲男子下午5時許在板橋區民族路中油加油站內點火自焚，消防局獲報立刻派遣人車到場，消防人員抵達前火勢已由加油站員工撲滅，火勢波及1名年約50歲男子，該名男子竟又攻擊救護人員，現場遭警、消人員當場壓制逮捕，2人均2度燒燙傷，意識清醒送往板橋亞東醫院，犯案動機仍待釐清。

新北板橋一名男子在加油站縱火自焚遭壓制逮捕。（圖／翻攝畫面）

轄區海山分局初步了解，嫌犯自行取加油槍淋汽油後點燃，過程中疑因疼痛，故撲向一旁加油的民眾曾男，經消防人員到場後撲滅火勢，該名男子又不明原因撲向消防人員後續被壓制，現場未發現有刀械或危險物品。

傷者2度燒燙傷緊急送醫。（圖／翻攝畫面）

