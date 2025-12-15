新北板橋驚見怪客趴車抖動 警：行為已違法將傳辦

新北市今（15）日晚間發生一起詭異案件，傍晚6時許板橋區文化漢生東路口，突然突然出現一名年輕男子，穿著帽T、短褲及拖鞋，衝到車道上趴在一輛黑色轎車上，路人見狀將過程拍了下來在社群上發文並上傳影片。

板橋晚間出現一名怪人趴在車道上車輛。（圖／翻攝自Threads「zyx._.116」

原PO表示「放學要回家遇到怪人，突然趴到人家車上，交警趕都趕不走，最後阿姨叫我報警，車主應該超無語」，轄區板橋分局獲報後派員趕赴現場，員警抵達時雙方皆已離去，詢問目擊的義交表示趴車者步行經過該處，不知何因就趴在停等行人通過的自小客車上。

警方表示，將調閱監視器確認車號，並聯繫車主是否欲提告強制罪或妨害自由罪，如車主未提告，後續仍追查該涉嫌人到案，將逕依公共危險罪偵辦。

