新北板橋高中課程「人權行動方案」 與外國學生交流

新北市板橋高中高一校訂必修課程共提供十個不同的議題，讓同學自由選擇。每個議題皆引導學生歷經「提出議題、閱讀理解、資料蒐集與分析、問題形成、研究方法運用」以及「成果發表」等學習歷程。其中的「人權行動方案」課程今年已邁入第三年與國外學生進行交流。

今年來自韓國光州的21位學生與5位師長再次來訪板橋高中，雙方以「世界咖啡館」的形式深入對談，分享並探討民主人權、性別、死刑等人權相關議題，公民科老師林怡君表示，透過人權行動方案課程，希望學生能從自身生活出發，關心社會、理解他人，並透過跨國對話，學會尊重與包容的真義。

林怡君老師補充，韓國光州的團體要來宣傳518事件，跟臺灣的228事件相似，對臺灣與韓國來說都是一種民主歷史上的傷痛，因此他們想要來了解臺灣戒嚴、轉型、民主、選舉等現在的人權狀況，剛好人權行動方案就是在介紹目前我國人權，剛好想藉由這次交流，想讓學生們了解彼此國家對學生權利、性別、死刑、選舉制度的差異等，讓雙方去溝通。

板橋高中表示，未來學校也將持續與韓國光州國際夥伴學校合作，讓學生在真實世界的互動中學習，關注人權議題，從在地關懷走向全球視野，成為為社會帶來正向改變的新世代公民。