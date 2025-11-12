新北林口人口持續增加 侯友宜承諾更新改善公園、運動設備

新北市長侯友宜今日赴新北市議會接受市政總質詢。(記者黃子暘攝)

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市林口區人口持續成長，已達13萬8000多人，市議員蔡淑君今(12)日在市政總質詢中指出，她爭取活化區內19座滯洪池改造為社區公園，不過長久使用已有設備老舊，盼通盤改善；此外，她爭取林口文小五用地設校，上方運動設施建議搬遷至文小三，持續服務民眾運動需求，另應針對市9、15市場用地籃球場增設天幕。市長侯友宜說，林口人口年輕，打籃球不錯，請相關局處研議辦理，另設備更新部分，責成相關局處陸續編列經費執行。

蔡淑君指出，林口有19座滯洪池主題式公園，受民眾喜愛，長期使用下來，包括力行、松柏寵物公園、立德、立言與翰林公園等設備已老舊急需更新，盼市府通盤改善，運動公園綜合體育場鋪面也應重建；林口許多戶外運動場地也缺乏遮蔽物，市9、15用地現設有籃球場，可增設薄膜材質的天幕，依法無需申請建照、臨時許可，建置可以更有效率。

此外，蔡淑君表示，文小五用地將設置結合「教育、托育、社福」的全齡國小，規劃48班國小、8班幼兒園、8班兩歲專班及8班公托，用地現況上設置網球場、籃球場、跑道等體健設施，可搬遷至文小三用地持續服務。

侯友宜、農業局長諶錫輝、教育局長張明文、經濟發展局長盛筱蓉說，目前如大崙公園等已編列經費由公所執行更新中，其他公園陸續編列經費改善，市府會支持；針對市場用地的建議，「該做薄膜就做薄膜」，讓民眾雨天也有運動去處；至於文小五設校與設備搬遷，要先移球場才能設校，教育局將妥適規劃兼顧民眾教育與運動需求。

