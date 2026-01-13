新北林口文化北路1/17、18銑鋪 分3階段交管同步改善人行環境

林口區文化北路一段(忠福路至仁愛路)將進行銑鋪作業，完工後讓道路更平順、行人動線更安全。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市持續推動人本交通與道路品質改善，林口區文化北路一段(忠福路至仁愛路)將於1月17、18日進行路面銑鋪工程，施工將分3階段實施，期間文化北路一段採雙向車道調撥，忠福路及忠孝路口進行階段性車道封閉。市府養護工程處表示，此次工程除提升行車平順度，也同步改善人行空間，盼解決長期人行道遭占用、鋪面老舊及樹根影響通行安全等問題。

養工處指出，此次銑鋪工程除改善道路平整度與行車品質外，也著重提升人本通行環境，針對文化北路一段北側人行道長期遭占用、鋪面老舊，以及喬木竄根影響行人安全等問題一併改善，讓行人通行更安全順暢。

養工處說明，工程期間將分為3階段交通管制。第一階段為1月17日上午9時30分至晚間9時30分，文化北路一段仁愛路至412巷口，單號側往桃園方向全車道封閉，車輛將調撥至對向車道通行；第二階段為1月18日上午9時30分至下午3時，文化北路一段、忠孝路與忠福路口封閉，車輛請提前改道南勢街、南勢一街、民族路及仁愛路二段等替代道路；第三階段為1月18日下午3時至晚間9時30分，文化北路一段412巷至492巷口，雙號側往八里方向全車道封閉，同樣調撥至對向車道行駛。

工務局長馮兆麟表示，工程完工後，將有效串聯新北特殊教育學校及南勢國中周邊的無障礙通行路網，優化通學動線，打造全齡友善的人行環境。透過道路刨鋪與人行空間改善，不僅提升行車安全，也讓行人走得更安心，持續朝宜居城市目標邁進。

