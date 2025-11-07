新北林口豬場違規餵廚餘罰206萬 侯友宜：只要違規絕對嚴辦、重罰

政治中心／綜合報導

非洲豬瘟解禁，今(７)日市場恢復溫體豬宰、售。不過，新北市府聯合稽查小組昨在林口區養豬場稽查發現，餵食豬隻未蒸煮廚餘，重罰場主206萬元，同時取消禁用廚餘期間之飼料差額及廚餘清運油資兩項補助。今（7）日新北市長侯友宜上午訪視新北肉品市場運作情形，並在臉書發文強調市場重回正軌，防疫的腳步絕不能鬆懈，並說重話「我也要再一次提醒「切勿心存僥倖」，只要出現違規，新北絕對嚴辦、重罰。」

新北市動保處6日徹夜查察林口豬場廚餘禁餵狀況，於清晨4點多發現廚餘車輛載有廚餘桶停置場外，且廚餘車上裝有28桶廚餘，經開蓋逐一檢視，違規事證明確。緊連旁邊養豬場其蒸煮樔也裝滿未蒸煮廚餘，以及4桶動物性廚油，場主及環保局人員目測樔內至少有100桶份量。

場主坦承，攪粹後未蒸煮餵食豬隻。稽查小組表示，該2場為同一場主經營，兩場緊鄰、共飼養約1700頭豬隻，使用同一套蒸煮設備，該業者違反防疫規定，運載廚餘並餵飼未蒸煮廚餘養豬，依據動物傳染病防治條例第43條，處最重罰。

因應非洲豬瘟禁令解除，新北市長侯友宜上午訪視新北肉品市場運作情形。並在臉書發文指出「市場重回正軌，防疫的腳步絕不能鬆懈」，他要感謝所有第一線防疫夥伴，全力投入養豬場稽查、廚餘去化、屠宰場清消與肉品追蹤等工作，才能順利度過15天防疫管制期。

侯友宜說，今天他再度來到新北市肉品市場，特別要求在環境清消、車輛動線管制以及養豬場稽查及查核肉品來源，都必須徹底落實。「我也要再一次提醒『切勿心存僥倖』，只要出現違規，新北絕對嚴辦、重罰。」

侯友宜也強調「未來持續守好防線，確保豬隻健康、肉品安全，讓市民安心消費，產業恢復常態。」

