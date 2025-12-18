新北林口驚傳砍人！78歲翁菜園遭攻擊 「身中5刀」急送醫

新北林口一處菜園傳出砍人案。(翻攝畫面)

新北市林口區某菜園今（18日）上午7時許發生一起砍人案，78歲陳姓老翁在菜園工作時，疑似因種菜問題與59歲葉姓男子發生衝突，葉姓男子憤而持刀砍傷陳姓老翁，導致陳姓老翁全身多處刀傷，目前送醫急救中，葉姓男子在犯案後逃逸，警方則接獲報案，展開調查。

新北市林口區文化二路一段某處菜園在今（18日）發生砍人事件，據了解，78歲陳姓老翁當時正在菜園工作，卻疑似因種菜問題與另名59歲葉姓男子發生衝突，葉姓男子一怒之下持刀砍傷陳姓老翁，造成陳姓老翁全身共5處刀傷，分別在背後3處、正面2處。

葉姓男子在犯案後逃離現場，陳姓老翁則被送往林口長庚醫院救治。警方指出，目前已掌握葉姓男子身分及使用車輛，正持續調閱監視器追緝中，而詳細案情原因、動機細節，仍尚待進一步調查釐清。

