新北林口7「廣停用地」開發侷限 蔡淑君籲變更「停車場用地」多元使用

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市區停車位難求，市議員蔡淑君今(12)日在市政總質詢中指出，林口區現有「廣停用地」、「停車場用地」2種停車場相關用地，依規定廣停用地僅能地下開發，使用、招標都更有局限性，建議將7個廣停用地變更為可立體化開發的停車場用地，更可多元建置停車場與運動設施。市長侯友宜責成交通局、城鄉發展局評估；交通局長鍾鳴時表示，目前先徵詢相關意見。

蔡淑君說，林口區文化二路至三路商業廊帶，有廣一到廣七等7塊廣停用地，都市計畫以廣場為主，依相關規定，廣停用地立體開發限地下使用；另有位於仁愛一路、中山路的停車用地，相較起來，停車場用地可以地上、地下立體開發，建議變更廣停用地為停車場用地，可以多元化使用，建置停車場之外也可引入商場、運動設施等建置。

侯友宜回應，充分多元使用是好的方式，請交通局評估。

蔡淑君進一步表示，如變更用地，可將路邊停車格納入停車場內，滿足大眾停車需求外也料將有助改善現況擁擠車流。

鍾鳴時指出，因都市計畫變更需要有時間點、可行性，多目標使用也要有各使用機關有意願，還有很長的流程要跑，將先徵詢相關意見。

