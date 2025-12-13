新北果菜公司X雲林鯛魚行銷 三重雲林同鄉會12/13捐血活動贈送鯛魚片

三重雲林同鄉會捐血活動送雲林鯛魚片。(圖:新北果菜公司提供)

針對近日外界關注的「高雄鯛魚片檢驗錯誤事件」，造成鯛魚片產地雲林縣養殖業者數千萬損失，影響漁民生計，新北市長侯友宜交辦新北果菜公司應主動伸出援手，啟動協助雲林優質鯛魚片的行銷與宣傳，並串聯地方團體，以實際行動重建消費信心，三重雲林同鄉會帶頭響應採購一千五百片鯛魚片，以實際行動支持漁民。

新北果菜公司十三日表示，雲林口湖鄉是台灣重要的鯛魚產地之一，漁民長期以高規格養殖技術供應安全水產品。本次事件源於檢驗流程錯誤，卻對產地造成重大衝擊；新北市政府認為應以行動支持產地，避免錯誤資訊波及辛苦的漁民，第一時間責成新北果菜公司啟動行銷機制，推動正確食安資訊、守護農漁民權益，帶動社會對產地的支持。

三重雲林同鄉會創會會長李志能率先表示秉持照顧故鄉、回饋社會之公益精神率先帶頭響應，於三重力行聖賢宮舉辦捐血活動，凡參與捐血的民眾即可獲得，雲林產地直送的鯛魚片，以實際行動鼓勵社會大眾一起支持故鄉漁民。

新北果菜公司總經理江惠貞指出，新北果菜公司作為北台灣重要的批發與物流平台，支持台灣農漁產是公司的核心任務之一，未來將持續透過市場資源、物流平台與行銷合作方案，成為產地最堅定的後盾，讓消費者吃得安心、買得放心。