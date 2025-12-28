新北某國小地震後水管漏水 工友疑爬梯子檢修不慎跌落送醫不治

宜蘭外海昨天（27日）晚間11時5分發生芮氏規模7地震，新北市震度達4級。新北某國小一名工友今天凌晨被發現倒臥廁所，由於地震造成校內水管破裂漏水，工友疑似因爬梯子檢修時意外跌落，造成頭部撞擊受傷，緊急送醫仍宣告不治，已報請檢方相驗釐清死因。

新北市某國小27日深夜強震造成校內水管漏水，校工疑架梯在廁所檢修時意外跌落，經送醫後仍宣告不治。（翻攝照片／中央社）

蘆洲分局今天以訊息說明，27日深夜發生宜蘭外海強震，五股區某國小因地震造成校內水管漏水，警方接獲通報後陪同校方警衛入內查看。

警方表示，員警在陪同尋找水源開關過程中，校方人員於凌晨2時45分在四樓廁所內發現62歲林姓工友倒臥在地上，旁邊有一鋁梯，立即通知消防人員到場搶救，緊急送醫仍宣告不治。

警方指出，經調閱監視器發現，地震後死者從宿舍至學校地下室拿取鋁梯，上樓查看水管損壞情形，初步研判應是水管震後裂開漏水，死者疑似在爬上梯子欲關掉水閥時不慎跌落，撞擊後腦勺，目前已報請檢方相驗釐清死因。