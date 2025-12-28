新北某國小地震後漏水 工友疑架梯不慎跌落身亡

（中央社記者王鴻國新北28日電）新北市五股區某國小校內水管因昨天深夜強震漏水，工友今天凌晨被人發現倒臥廁所，疑似架梯在廁所檢修時意外跌落，造成頭部撞擊受傷，經送醫後仍宣告不治。

蘆洲分局今天以訊息說明，27日深夜發生宜蘭外海強震，五股區某國小因地震後造成校內水管漏水，警方在接獲通報後陪同校方警衛入內查看。

警方表示，員警在陪同尋找水源開關過程中，校方人員於凌晨2時45分在4樓廁所內發現62歲林姓工友倒在地上，旁有一鋁梯，立即通知消防人員到場搶救，經送醫後仍宣告不治。

警方表示，經調閱監視器發現，死者地震後從宿舍至學校地下室拿鋁梯，上樓查看水管損壞情形，初步研判應是水管震後裂開漏水，死者疑似在爬梯欲關掉水閥時不慎跌落，撞擊後腦勺。已報請檢方相驗釐清死因。（編輯：黃名璽）1141228