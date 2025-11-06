新北某養豬場偷餵廚餘 農業部祭重罰：禁豬隻上市、恐撤照

新北市日前發現某養豬場偷餵廚餘，農業部長陳駿季今天指出，將禁止養豬場的豬隻上市，也不會核發飼料差額及油資補貼。廚餘未落實蒸煮是最大防疫風險，若偷偷使用廚餘餵豬，不可原諒，將加重處罰，最嚴重可撤照。

新北市農業局上月30日主動稽查泰山區1處養豬場，發現場內放置含廚餘的桶槽，且廚餘蒸煮槽中仍有廚餘，已違反《動物傳染病防治條例》及《飼料管理法》，可分別裁處5萬及3萬元罰鍰，現場即刻由稽查人員押車將廚餘送至焚化爐銷毀，並封鎖廚餘槽禁止再啟用。

廣告 廣告

農業部長陳駿季今日下午主持非洲豬瘟中央災害應變中心記者會。（蔡佩珈攝）

農業部長陳駿季今日下午在非洲豬瘟中央災害應變中心記者會表示，將禁止該違法廚餘養豬場的豬隻上市，經嚴密管控後，才可以上市，也不會發給飼料差額及油資補貼與該廚餘養豬場，同時也通令各縣市加強廚餘養豬相關稽查。

他表示，廚餘未落實蒸煮是最大的防疫風險，在禁止廚餘養豬的這段期間，若違反規定將加重處罰，最嚴重可撤照，這樣未考慮到全國養豬產業的行為，不可原諒。

更多中時新聞網報導

「周杰倫概念股」 巨星傳奇認購GD公司股份

NBA》席亞卡致勝三分彈 溜馬踹勇士開胡

罹肺腺癌四期宣傳《大濛》 柯煒林嚷好想台灣