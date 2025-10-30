新北某高中爆校園偷拍 男學生接連偷拍3女遭起訴

新北市一名高中生竟在校園偷拍，在教室陽台與女廁通風口拿手機錄下女老師與2名女同學如廁畫面，被女學生當場抓包後遭送辦，近日士林地檢署依法將他起訴。

士林地檢署。（圖／翻攝自Google map）

檢方調查，洪姓男子（18歲）就讀新北市某所高中，今年5月間某日下午他拿手機躲在教室陽台，朝女廁所通風口偷拍錄下一名女老師與2名未成年女同學如廁畫面，最後因被女同學發現鏡頭閃光形跡敗露，向老師求助後校方通報警方到場。

警方查扣洪男手機果然發現女學生與老師的不雅影片，查扣手機檢視影片內容比對也確認為學校女廁，洪男面對警詢時坦承犯行，訊後遭移送士林地檢署偵辦。

廣告 廣告

全案士林地檢署近日偵結，檢方認為洪男偷拍女性如廁，嚴重侵害隱私與尊嚴，且其中2名被害人為未成年，依《兒童及少年性剝削防制條例》及妨害秘密罪嫌提起公訴。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

延伸閱讀

藍委捲幽靈連署遭起訴 凌濤轟政治清算：在迎合誰的意？

北車侵犯案檢火速起訴求刑7年 被害人痛批「不是人！」

航警勾結加熱菸走私集團 收賄百萬遭收押免職今起訴