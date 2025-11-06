新北柑園國小遭火警波及 7日停課1天校舍待修

（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北市柑園國小因鄰近工廠火警，造成教室損壞及停電。教育局傍晚表示，明天（7日）將停課1天，明年擇期補課。校舍將在消防火場鑑識後進行安全評估，預計3天內可初步修復。

教育局表示，今天中午樹林區柑園街一段發生工廠火警，鄰近的柑園國小受波及。學校第一時間依校安機制，全校疏散至活動中心，師生均平安無恙。教育局已派員到場協助勘查校園災損與復原作業，並請消防局儘速完成火災鑑識後，進行校舍安全評估。

教育局指出，考量校園部分建物受損，且周邊仍有煙霧殘留，學校決定於7日（星期五）停課1天，並於10日（星期一）恢復正常上課。停課期間，教師將提供線上複習教材及學習單，協助學生在家自主學習。

此外，若學生有家庭照顧需求，學校也將協助安置與照顧，確保學生安全。學校已規劃於115年1月20日（星期二）及1月21日（星期三）下午補課。

教育局說，初步估計約有8間教室及8間廁所受損，距火場最近的2、3樓教室外牆燒裂，高壓變電箱損毀導致暫時停電。教育局已協請台電搶修，並由工務單位檢視校舍結構安全，預計3天內完成初步復原；也將持續掌握學校應變進度，協助校方復原，確保師生安全與教學順利進行。

樹林區柑園街一段1層樓鐵皮屋今天接近中午冒出火煙。消防局表示，現場為造船工廠及成衣工廠倉庫全面燃燒，面積約1400平方公尺，火勢已撲滅，原因待查，無人員受傷或受困。（編輯：張銘坤）1141106