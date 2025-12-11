新北查核動物用藥製造廠 1家自行停製、其餘全數通過

〔記者羅國嘉／新北報導〕為確保動物用藥安全有效並維護公共衛生，新北市動物保護防疫處攜手農業部及專業顧問定期查核轄內動物用藥製造廠，從原料、製程到成品全程把關，目前新北共有5家動物用藥製造業者，而現有1家廠自行停製，其餘皆未發現重大缺失。另外，面對轄內業者申請新廠設立需求，市府也提前實地檢查設備與動線規劃，要求限期改善，強化藥品質量與符合法規。

動保處長楊淑方指出，市府與農業部及專業顧問定期至轄內動物用藥品製造廠實地查廠，從原料進貨、製程控管、品質檢測到成品儲運逐一把關，確保藥品安全、有效並符合法規。目前新北共有5家動物用藥製造業者，產品包括抗生素、驅蟲藥及疫苗，廣泛使用於經濟動物，一旦製程不良或品質不穩，恐導致療效不足或產生抗藥性，甚至危及動物健康與食安。中央與地方每2年共同稽查製造場所及設備，若重大缺失未改善，即可勒令停工或廢止許可證。

楊淑方表示，日前轄內業者申請設立新製造廠，動保處與防檢署、動物用藥品檢定中心及專家共同赴現場檢查設備配置、動線規劃、品質控管與檢測機制，從原物料進廠到成品產出逐一確認，並提出需改善項目與優化方向，要求限期改善以提升製造品質。

楊淑方說，動物用藥品製造或輸入須經核可，若未經許可擅自製造或輸入即屬偽藥或禁藥，依法可處1年以上7年以下有期徒刑，併科450萬元以下罰金；畜禽業者若使用偽禁藥可處6萬至30萬元罰鍰，1年內再犯將加重至50萬至250萬元。呼籲民眾應向合法業者購買動物用藥，處方藥需憑獸醫師處方箋購買，切勿購買來路不明藥品，以免觸法受罰。

