新北查獲未蒸煮廚餘養豬 應變中心：禁止販售該場肉品

陳駿季提醒，若未開放使用廚餘前仍違規使用，最重可撤銷營業執照。

台中爆發非洲豬瘟，經過各單位的全力防堵疫情，所幸並無擴散之情事，全台活豬禁運令今日中午解除。農業部長陳駿季表示，新北市府查獲某豬場使用未蒸煮廚餘餵豬，該場豬隻將禁止上市，並取消飼料差額與油資補貼。

台中梧棲養豬場10月22日爆發非洲豬瘟確診個案，農業部先啟動豬隻禁運、禁宰、禁廚餘養豬等7項防疫作為，隨後啟動三階段、每階段5天的防疫措施。陳駿季今（6日）下午主持非洲豬瘟中央災害應變中心記者會時表示，已確認台中梧棲豬瘟為單一案例、未擴散到其他豬場，前進應變所今於今日撤回，但也強調後續疫情監控仍不會鬆懈。

陳駿季表示，感謝新北市動保人員在禁止使用廚餘餵豬期間，透過監控查緝到某豬場違規使用未經蒸煮的廚餘餵豬，將禁止該豬場豬隻上市，直到經過嚴密管控後才能上市，並取消飼料差額與油資補貼。因廚餘為此次疫情爆發主因，為避免類似事件再發生，他提醒養豬戶，未開放使用廚餘養豬前若被發現偷偷使用，將會加重處罰，最重可以撤照。

