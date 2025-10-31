新北查獲養豬場違規餵飼廚餘 侯友宜：違規一律重罰

新北市長侯友宜宣布，即日起禁止搬運廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料至豬隻飼養場所，並不得作為豬隻飼料或飼料添加物使用，違規一律重罰。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市農業局30日前往泰山區一處養豬場稽查，發現場內放置含廚餘的桶槽，且廚餘蒸煮槽中仍有廚餘，已違反動物傳染病防治條例及飼料管理法。新北市議會民進黨團今(31日)總質詢質疑三次到訪查察，卻還是有業者違規，盼市府嚴格處罰。市長侯友宜宣布，即日起禁止搬運廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料至豬隻飼養場所，並不得作為豬隻飼料或飼料添加物使用，違規一律重罰。

今日總質詢由議員顏蔚慈、戴瑋姍、林秉宥與蘇錦雄、張錦豪聯合質詢。顏蔚慈指出，期許新北不要成為向台中一樣的防疫破口，台中現在做的荒腔走板，造成人民恐慌。新北市107間，有66間養豬場試吃廚餘，但30日卻查到有業者仍在餵廚餘的情況，上午局處才說新北廚餘都進焚化爐，但顯然新北廚餘去向不完整，107間養豬場是否有落實查察，尤其66間吃廚餘養豬場？該處違規的是否為列管範圍？

戴瑋姍表示，市府對於違規養豬場僅處以八萬元罰鍰，毫無嚇阻作用，除依中央規定外，呼籲市府積極檢視是否還有疏漏，除行政罰是否也涉及刑法，應嚴格檢視；林秉宥強調，市府應針對廚餘流通加強源頭管理，保障豬農權益，杜絕私人廚餘繼續流入養豬場。

張錦豪則說，目前市面上是有檢驗非洲豬瘟的試劑，已經有業者媒合來捐贈試劑，新北市應要跟進，不論是積極媒合業者捐贈或是編列預算採購。

侯友宜表示，防疫工作不容僥倖，呼籲業者與民眾務必遵守規定、配合防疫，才能儘速恢復日常生活。他強調，此案由市府聯合稽查小組主動出擊發現，感謝第一線同仁辛勞。自10月22日起，全市107場養豬場已完成三輪稽查，對於仍偷偷使用廚餘餵豬的違規業者，他指示農業局務必重罰、不可手軟。

侯友宜並重申，自即日起全面禁止搬運廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料至豬隻飼養場所，並不得作為飼料或添加物使用，違者將依《動物傳染病防治條例》及《飼料管理法》分別裁處5至100萬元及3至300萬元罰鍰。

