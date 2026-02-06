新北查獲1700公斤非法私藏爆竹 威力驚人開罰150萬

現場1700公斤煙火中計有300公斤黑火藥。新北市消防局提供

記者蔡琇惠／新北報導

年關將近，新北市消防局近日接獲民眾舉報，指稱萬里區一處鐵皮建築倉庫內疑似製造爆竹煙火，恐有安全之虞，消防局隨即派員前往現場巡查及情資蒐集，並於萬里區公所、金山警分局及萬里派出所協助下，現場驚見超過1700公斤的各式爆竹煙火，含疑似專業爆竹煙火及未張貼認可標示的煙火產品，出動數十人進行搬運清點至凌晨3時，同時依違反爆竹煙火管理條例規定，取締查扣併全數沒入，並依爆竹煙火管理條例開立舉發單，依法開罰最高新臺幣150萬元。

新北市消防局指出，經初步估算，現場1700公斤煙火中計有300公斤黑火藥，若於密閉或集中空間中同時引爆，恐造成30公尺內的輕型建物（如鐵皮屋、磚造平房）嚴重毀損，波及範圍甚至擴及50公尺以上，威力堪比一座小型火藥庫，一旦發生意外不僅危及生命安全，恐引發連鎖爆炸或大規模火災，後果不堪設想。

各式爆竹煙火，含疑似專業爆竹煙火及未張貼認可標示的煙火產品。新北市消防局提供

消防局提到，此次查獲數量為新北市近三年內之最，裁罰金額更是最高，為有效嚇阻不肖業者心存僥倖,消防局將處以重罰，並規劃於元旦暨春節期間編排專案勤務，加強檢查販賣爆竹煙火之場所、可疑處所及曾經違反爆竹煙火規定之場所，以避免不肖業者非法囤積。

新北市消防局局長陳崇岳呼籲，民眾切勿私自囤積或販售達管制量以上爆竹煙火，若遭查獲將面臨巨額罰款，違規煙火亦遭沒入，也請民眾如有發現可疑人車請踴躍檢舉不法並通知消防單位前往稽查，檢舉非法儲存、販賣爆竹煙火經查屬實者，依查獲案件所裁處罰鍰額度之百分之五核發獎金給予檢舉人！