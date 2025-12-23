新北校園割喉判決出爐… 律師嘆少事法保護加害人：到底犯錯的是誰？

新北校園割喉事件二審宣判，受害家屬痛批凶手根本沒有悔意，認為判決太輕。

新北市某國中2023年12月發生一起割喉殺人事件，郭姓「乾哥」因幫林姓「乾妹」出氣，竟持彈簧刀狂刺不認識的楊姓男同學致死。此案今（23日）二審宣判，郭姓少年和林姓少女都加重刑期，分別改判12、11年徒刑，但受害家屬仍不滿，痛批2人毫無悔意，認為判決太輕，怒批「《少事法》是什麼惡法！」網紅巴毛律師陳宇安也感嘆表示：「針對毫無悔意的屁孩還有什麼保護的必要嗎？」

講話被趕走竟找人殺他！ 行凶後1動作挨轟毫無悔意

回顧這起震驚社會的新北校園割喉案，林姓少女當天午休跑去別班找人聊天，卻遭該班的楊姓男同學制止要求離開；隨後林女為了報復，找來「乾哥」郭姓少年幫她出氣，郭男竟持彈簧刀連刺楊男頸部10刀，林女在旁叫囂「給他死！」楊男傷重倒地，送醫搶救2天後不幸死亡。

然而事後這對「乾哥乾妹」絲毫沒有悔意，還在社群網站放出到新北地檢署報到的比YA照，還傳出乾哥自稱是黑道成員，引爆輿論怒火。有網友肉搜出2人的資料，卻受限於《少年事件處理法》被要求下架刪除。

二審加重刑期！家屬批還是太輕 怒轟《少事法》

如今高等法院二審宣判，雖然郭男和林女的刑期從9年、8年被加重至12年、10年，但楊男的家屬不滿痛批，他們走進法庭時還大搖大擺，法官叫他們道歉他們才道歉，直指他們看起來毫無悔意。認為判決太輕，楊男父親怒轟「《少事法》都在保護這些人，我們通通沒有被保護到，《少事法》是什麼惡法！」

律師有感「他們不會反省的」 進去關只是變老大

巴毛律師陳宇安看了這起判決也有感而發，她在臉書發文表示，《少事法》當然立意良善，「但針對毫無悔意的屁孩還有什麼保護的必要嗎？他們不會反省的，只會覺得幹很衰，進去幾年也是越關越大尾，根本職業訓練」。

巴毛律師指出，這2人分別被判11、12年，出來都還沒30歲，出來是會悔改，還是從阿四變老大？

她透露，自己最近在幾件《少事法》的案子擔任被害一方的律師，坦言法律對加害者的保護跟包容，經常讓她有一種「到底現在犯錯的是誰啊？」的感覺，尤其看到被告少年還能笑咪咪的開庭，自己的當事人卻是身心受創在家裡哭、看心理諮商，讓她只能感慨嘆道「唉」。

