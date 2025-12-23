新北校園割喉案二審刑期加重 乾哥、乾妹分判12年、11年！家屬庭外崩潰痛哭

楊姓死者家屬庭外崩潰痛哭。讀者提供

2023年12月，新北市某國中發生駭人聽聞的校園喋血案，綽號「乾哥」的郭姓少年及「乾妹」林姓少女分別被依殺人罪判9年、8年，全案上訴二審，乾哥、乾妹今天開庭仍否認殺人犯意，死者家屬亦感受不到悔意，希望法院重判無期徒刑，高院審理1年多，今（23日）郭男改判12年、林女11年，2人皆被加重刑期。

回顧案情，2023年12月25日中午，就讀新北市某高中附設國中三年級的林女，午休時間到別班找朋友聊天，被楊男喝止要求離開，請她不要打擾同學睡覺，此舉引起林女不滿，找上同年級的「乾哥」郭男訴苦，要求他為自己伸張正義。

郭男接獲任務後去找楊男理論，雙方爆發口角衝突，隨後衍生成肢體糾紛，郭男先出手毆打楊男，隨後竟拿出彈簧刀，往楊男左頸、胸部和背部連刺數刀，行兇過程還不斷口出狂言，嗆聲「去死一死好了」，最後楊男傷重不治。

由於郭、林2人犯下的是殺人重罪，全案由新北地院而非少年法庭審理，法官認為2人適用未成年人減刑要件，且已漸能覺察反省自身過錯及不當言行，依殺人罪判郭男9年、林女8年，案再上訴至二審。

據了解，高院先前開庭時，楊姓同學父母受訪透露，乾哥乾妹不但沒有道歉，還認為一審判太重，向法院求輕判，楊父認為，加害者在一審的道歉只是依照程序「做做樣子」，目的只是求輕判，這對死去的孩子而言完全不公平，希望未來能給孩子一個公正的審判。

民事部分，楊姓學生父母對郭男、林女及其等父母共5人提出求償，要求撫養費和精神撫慰金共2177萬餘元；新北地院審理，判郭男、林女及父母要連帶賠償楊男父母扶養費損失各203萬餘元、234萬元餘元，精神慰撫金各250萬元，合計938萬餘元，可上訴。



