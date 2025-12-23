新北校園割喉案二審 行凶少年改判12年、少女11年

（中央社記者劉世怡台北23日電）新北校園命案震驚社會，少年少女遭依殺人罪起訴。一審判少年9年、少女8年徒刑。二審今天閉門宣判，犯保協會人員聆判後說，判處少年12年、少女11年徒刑。被害者的父母不滿刑度，庭內哭訴抗議，庭外都可聽見。

民國112年12月25日，新北某國中女學生疑趁中午休息時間到別班找人聊天，卻遭那一班的男學生要求離開。女學生隨後找她認識的男同學去理論，結果這名男同學持彈簧刀刺死男學生。（編輯：李淑華）1141223