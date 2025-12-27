新北校園割喉案湧上千萬捐款！受害楊家致謝疾呼：幫助其他更需要的人

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市某國中2023年12月校園割喉案二審結果出爐，教唆行兇的「乾妹」林女判11年，行兇「乾哥」郭男判12年，受害人楊生父母悲痛淚訴判決不公，社會關注之餘，也有大筆善款湧入，新北市社會局設立的「楊生校園重大事件家庭照護」募款專案帳戶暴增至1424萬元餘元。

楊生父母發表聲明表示，各界關懷與善款，家屬謹記在心並誠摯道謝，「目前的援助已足夠，我們懇請大家暫停對我們的捐款，並將這份愛傳遞給其他更需要幫助的人」。

楊生父母反覆在聲明中致謝，也向大眾指出，在這個社會的角落仍有許多孩子與家庭默默面對困境與無助，他們或許尚未被看見，卻同樣需要支持才能走過眼前的黑暗，因此衷心希望大眾的愛心可透過合適的捐助管道繼續流動，協助更多等待援助的孩子與家庭，「謝謝每一位伸出援手的你，謝謝你們讓愛不停留，而是照亮更遠的地方」。

