新北校園割頸案二審宣判！家屬淚控嫌犯「大搖大擺進法庭」 痛批修復式司法無用

在新北某校園發生的重大暴力事件中，受害學生家屬對二審判決結果感到極度失望，控訴判決過輕且嫌犯毫無悔意。受害者父母在法庭上泣不成聲，表達了對司法制度的不滿與對未來安全的憂慮。他們指出，兩名未成年嫌犯在整個司法過程中態度傲慢，連道歉都是在法官引導下被迫進行，讓他們無法接受。此外，法院強調的修復式司法對失去孩子的家屬來說，更像是二度傷害而非安慰。

新北校園割頸案二審宣判，家屬痛批對方毫無悔意、更擔憂會遭對方報復。 (圖／TVBS)

受害學生父親情緒激動地表示，嫌犯們每次進入法庭都大搖大擺，從未主動道歉，只有在法官要求下才勉強道歉，這讓他無法接受這樣的態度。更令人擔憂的是，嫌犯曾在警察局時恐嚇說：「等我出去你就知道」，讓受害家屬對未來充滿恐懼。父親還痛訴民事庭將他們家的詳細資料提供給嫌犯知道，讓他感到極度不安：「我的資料全部給一個殺人犯知道，你叫我怎麼辦？」

廣告 廣告

受害學生母親則對法院不斷提及修復式司法感到憤怒，她哽咽地說：「今天我們一個小孩活生生的在學校就這樣子...」她質疑修復式司法的意義：「你不能把全部的責任都推給修復式司法，修復式司法是要修復我們什麼？我們孩子命都沒有了，你現在跟我們談修復式司法，怎麼修復啊？」

在民事賠償方面，家屬曾提告求償2177萬元，新北地院判決嫌犯、乾妹和他們的父母共同賠償938萬多元。雖然案件已上訴至高等法院二審，但家屬表示對方沒有財產可供執行，他們只拿到一張債權憑證。對這些父母而言，最痛苦的莫過於失去孩子的事實，而嫌犯卻因為未成年而獲得相對輕微的刑期，讓他們欲哭無淚，感到司法未能給予他們應有的公道。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎反校園霸凌專線：1953

◎反職場霸凌專線：1955

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

更多 TVBS 報導

精舍命案 李威首出庭不認罪、咬2信徒犯行

杜絕暴力！攻擊鐵路人員最高關3年 致死可處無期徒刑

遭質疑「想吃霸王餐」！ 壯男「重拳毆」7旬攤販 釀腦震盪

張文無兒女、配偶 家屬可用張文遺產賠償 若「拋棄繼承」免賠

