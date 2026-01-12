即時中心／林韋慈報導

震驚社會的新北校園割頸命案，二審加重判處行凶少年有期徒刑12年、少女11年。台灣高等檢察署今（12）日表示，法院量刑過輕，刑度不足以達到矯治效果，判決違背法令，因此已提起上訴。

該案發生於2023年12月25日，新北土城某國中一名女學生於中午休息時間前往別班找人聊天，遭負責秩序的男學生要求離開。女學生事後找認識的乾哥男同學出氣，該男便持彈簧刀前往，在乾妹的吆喝下，不幸刺死管秩序的楊姓男學生。一審少年法庭依少年與少女共同犯殺人罪，並依刑法「14歲以上未滿18歲者得減輕其刑」規定，判少年有期徒刑9年、少女8年。

本案上訴至台灣高等法院二審，高院依醫療機構出具的調查報告，考量量刑因子變更、檢辯及被害家屬意見，以及保護少年健全發展等因素，加重判決至少年12年、少女11年。死者父母宣判日時表達對判決的不滿，痛哭表示「台灣司法已死」，批評少年事件處理法保護壞人，兩名被告經法官引導才道歉，並非真心悔改，預期的30年刑期落空，難以接受。並且審判過程中，自己個資皆遭揭露，表示加害者少年出獄後，受害者父母將被第一個報復。

高檢署今日表示，告訴人已請求上訴，檢察官亦認為被告犯行嚴重，法院量刑過輕、刑度不足以矯治，判決違背法令，故提起上訴。

原文出處：快新聞／新北校園割頸案兇手判刑12年 高檢上訴：不足以達到矯治效果

