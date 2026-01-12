新北校園割頸案凶手二審判12年引眾怒 高檢署「提上訴」：刑度不足以收矯治之效

新北市楊姓少年割頸案二審宣判後，被害者父母曾情緒潰堤。

新北市國中生割頸命案日前由高等法院二審宣判，郭姓少年與林姓少女分別加重判刑為12年及11年。對此，台灣高等檢察署在昨（12）日表示，由於法院量刑過輕，刑度不足以收矯治之效，判決違背法令，因此已提起上訴。

乾哥出氣！ 少年魂斷刀下震驚社會

在2023年12月25日中午，新北市一所國中校園內，有名15歲楊姓國三男學生，請前來串門子的別班林姓女同學離開教室，避免影響同學午休，林姓少女心生不滿，轉而向同為15歲的郭姓乾哥訴苦。

廣告 廣告

沒想到另名郭姓少年為替乾妹出氣，竟掏出了預藏的彈簧刀，朝楊姓學生頸部與身體連續揮刺，造成多達10刀致命傷，楊姓學生當場喪命，當時案件引起各界關注。

二審宣判引眾怒！ 高檢署提上訴

該案二審在2025年12月23日宣判，法官據《少事法》加重刑期，判凶嫌郭男、教唆林女分別12年、11年，這樣的判決也讓外界相當不滿，怒轟司法不公，應修法保障真正的受害者。

據《中央社》報導，高檢署表示，告訴人有請求上訴，檢察官也認為被告犯行嚴重，法院量刑過輕，刑度不足以收矯治的效果，判決違了背法令，因此提起上訴。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿。

更多鏡週刊報導

新北國中生割頸案「善款湧入破千萬」 楊家發聲致謝、籲停止捐款

少年割頸案判決爭議 高院說明曾提「凶手孝順被害父母」

「要殺人少年來孝順死者爸媽」國中割頸案法院判決惹眾怒 民團司法院前「擺祭壇」提3訴求