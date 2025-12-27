新北校園割頸案募款超額喊停 楊家感謝：請幫助更需要的人

新北校園割頸案二審結果教唆行凶的乾妹判11年，行凶的乾哥判12年，受害人父母悲痛淚訴判決不公，為楊家設立的募款專案進度暴衝暴增至1424萬，楊家今（27）日發布聲明，希望大家暫停捐款，將愛傳給其他更需要的人；而日前法庭上，法官詢問受害家屬是否願意接受加害者孝順，引發眾怒，高等法院罕見週五深夜發聲明回應，是被告律師提出修復式司法才會詢問，但沒要求被害人接受。

校園割頸案募款破千萬超額達標 楊家感謝

社會關注新北市某國中校園割喉案，乾妹、乾哥二審判刑比一審多三年，跟預期差異太大，日前受訪時讓楊爸爸忍不住崩潰痛哭，不少民眾心碎上網捐款，讓新北市府為楊家設立的捐款專案進度暴衝，從300多萬暴增至1424萬，網站還一度大當機。

楊家今天上午發表聲明，表示各界關懷與善款家屬謹記在心並誠摯道謝，但善款已經足夠，請大家暫停捐款，並把這份愛傳給其他更需要幫忙的人，照亮更遠的地方，懇請大家停止捐款。

楊家聲明。圖／台視新聞

要凶手孝順死者父母惹議 高院：沒強迫家屬接受

而這起案件備受矚目，法官審理時曾詢問被害人家屬，願不願意接受被告乾哥、乾妹來孝順他，讓家屬當場淚灑法庭，感覺備受委屈，消息一出引發眾怒。

高等法院週五晚間急發聲明表示，是因為被告律師曾提出修復式司法聲請，才會向被害家屬說明並詢問，家屬當場拒絕後，法官沒有要求被害人家長要接受。

※拒絕暴力 請撥打110

新北／綜合報導 責任編輯／網路中心

