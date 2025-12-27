新北校園割頸案捐款破千萬達標 楊父致謝：給更需要的人

新北校園割頸命案，少年少女遭依殺人罪起訴，二審於23日宣判，判處少年12年、少女11年徒刑。新北市府設立的專案募款才3天就破千萬，受害家屬致謝，並說善款已足夠，呼籲各界將資源留給更需要的人。

新北市國中校園割頸命案二審於23日宣判，被害家屬楊父接受媒體採訪。(圖/中天新聞)

新北市府設立的專案募款部分已經超過原定目標，對此，受害家屬楊爸爸也發聲明向大眾說聲感謝。

楊爸聲明內容

感謝各位社會大眾的關心與支持。

這段時間，我們收到了來自各界源源不絕的關懷與善款，每一份心意，我們都謹記於心，由衷地向大家道謝。

目前的援助已足夠，我們懇請大家暫停對我們的捐款，並將這份愛傳遞給其他更需要幫助的人。

在這個社會的角落，仍有許多孩子與家庭，正默默面對困境與無助。他們或許尚未被看見，卻同樣需要一份支持，才能走過眼前的黑暗

因此，我們衷心希望，這份來自大家的愛心能夠繼續流動，透過合適的捐助管道，傳遞到更多等待援助的孩子與家庭手中。

謝謝每一位伸出援手的你，謝謝你們讓愛不停留，而是

照亮更遠的地方。

謹此致上我們最誠摯的謝意。

楊爸爸

楊媽媽敬上

楊爸聲明內容。(圖/翻攝畫面)

