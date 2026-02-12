新北校園割頸案最終判決曝！行兇乾哥判12年、乾妹11年定讞

[FTNN新聞網]社會中心／台北報導

新北市某國中2023年發生震驚全台的校園割頸命案，行兇的郭姓乾哥及涉嫌教唆的林姓乾妹分別被依殺人罪判刑9年、8年，經上訴二審後，高院加重改判郭男12年、林女11年，但家屬認為2人毫無悔意，更一度情緒失控悲吼「給他們機會，誰給我們機會」，案件再上訴至三審，最高法院今（12）日下午駁回檢辯雙方上訴，維持二審判決的刑度，全案定讞。

新北國三生割頸案定讞。死者楊姓少年家屬先前聽聞二審宣判時，不滿高院輕判2名兇手，情緒崩潰離開法庭。（圖／翻攝畫面）

該起案件發生在2023年12月25日，就讀新北某高中附設國中部的國三林姓女學生，於午休時間至隔壁班找朋友，遭該班級的制止，要求林女離開、以免打擾同學午休，不料林女心生不滿，找同屆的「乾哥」郭姓學生去理論，雙方爆發口角，郭男竟掏出預藏的彈簧刀朝楊男頸部、胸部和背部狂刺數刀，期間還不斷口出狂言，被害人當場失血倒地，經緊急送醫搶救仍於隔日（26日）晚間不治。

案件由一審新北地院審理，認定郭姓少年與林姓少女涉共同犯殺人罪，於2024年9月判處郭男有期徒刑9年、林女判刑8年，全案上訴二審，高等法院考量2人行為嚴重性、再犯風險及矯治可能性等因素，於2025年12月23日加重改判郭男12年徒刑、林女11年徒刑；死者父母認為判決結果過輕，在庭內聽判時，情緒失控悲吼「給他們機會，誰給我們機會」，死者父親更在庭外召開記者會時，哭喊「台灣司法已死」，指出2人非真心悔改，是在法官引導下才道歉，並強調少年出獄後還尚年輕，擔憂家屬恐會有生命危險。

全案上訴第三審後，最高法院速審速結，認為檢方上訴中仍在指摘二審未釐清殺人犯意，量刑上訴的理由不合法，於今（12）日駁回檢辯雙方上訴，郭姓乾哥判刑12年、林姓乾妹判刑11年，全案定讞。

