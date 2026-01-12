新北校園割頸案輕判 高檢署提上訴

新北校園割頸案震驚社會，台灣高等法院去年將郭姓少年改判12年、林姓少女改判11年，高檢署認量刑過輕，12日提起上訴。（本報資料照片）

震驚社會的新北校園割頸案，林姓女國中生因與同校楊姓男生起爭執，唆使「乾哥」郭姓國中生毆打楊生，並持彈簧刀將楊生割頸身亡，新北地院少年法庭依殺人罪判郭9年、林8年徒刑；台灣高等法院去年改判郭12年、林11年，但楊生父母無法接受，向台灣高檢署請求上訴，檢察官認為2人犯行嚴重，犯後毫無悔意，高院量刑過輕，刑度不足以收矯治之效，判決違背法令，12日提起上訴。

本案發生於民國112年12月25日中午，林女到楊生班上找人，因用力甩門，被身為風紀股長的楊生制止，她心生不滿找來郭生助陣，前往楊生班級門口叫囂「滾出來」，並命郭生毆打楊，期間還嗆制止的同學說「沒你的事就滾」，甚至在郭生行凶之際說出「給他死」。

郭生先出手毆打楊生頭部，再以彈簧刀朝楊生左頸、胸背等處刺殺7刀，造成楊生心臟、肺臟及腎臟損傷大量出血，全身臟器壞死，楊雖送醫急救，仍於隔日不治。

新北地院一審依殺人罪判郭9年、林8年徒刑，檢察官上訴後，高院審理後認為，一審量刑時未能將2名少年個別的評估結果、再犯風險及具體處遇建議內容，納入整體衡量，去年12月改判郭及林各12年及11年徒刑。

但楊生父母對於判決結果，相當失望，痛批郭、林大搖大擺進入法庭，經他們要求才道歉，「這就是加害人的態度」，楊父怒斥《少事法》都在保護壞人，被害者通通沒有被保護到，他激動痛哭說依法他不能看郭、林的資料，「《少事法》是什麼惡法啊？」

楊生父母另聲明表示，由於非常恐懼加害人假釋出獄後對他們報復，透過新北市議員石一佑代發「絕望中的不自殺」聲明。

楊生父母日前向高檢署檢察官請求上訴，而高檢署檢察官依據卷證，認為2名被告手段凶殘、犯行嚴重，犯後無悔意，高院量刑過輕，刑度不足以收矯治之效，以高院判決違背法令，昨向最高法院提起上訴。