新北校園割頸案「乾兄妹檔」二審 律師：以人情來說，刑度沒人可以接受

記者李鴻典／台北報導

震驚社會的新北校園命案，少年少女遭依殺人罪起訴。一審判少年9年、少女8年徒刑。二審今（23）日閉門宣判，犯保協會人員聆判後說，判處少年12年、少女11年徒刑。被害者的父母不滿刑度，庭內哭訴抗議，庭外都可聽見。執業律師李怡貞直言，其實以少年的身分來說，她認為算是重判，但是以人情來說，這樣的刑度是沒有人可以接受的結果。

112年的時候，新北市某國中郭姓少年為替乾妹林姓少女出氣，持刀刺殺同校國中生。圖中戴口罩、帽子為受害者雙親。

李怡貞律師說明，在112年的時候，新北市某國中郭姓少年為替乾妹林姓少女出氣，持刀刺殺同校國中生，一審將乾哥郭及乾妹林各判9年、8年。二審台灣高等法院認定2名少年請求輕判無理由，但依據醫療機構針對少年個別相關之評估結果、再犯風險的調查報告，檢方請求重判有理由，將郭姓少年改判12年、林姓少女改判11年。可上訴

李怡貞律師表示，這個案件她看了真的很痛心，尤其是自己在國中時期也擔任過風紀股長，負責管理秩序，受害少年只不過做了一樣的事，就失去寶貴的性命。而且，還被刺了十刀，往致命的地方刺。

因為犯嫌是少年，所以判決結果沒有我們期待的無期徒刑，李怡貞律師提到，法律的規定，不管是一審或是二審的法官都有在斟酌，「其實以少年的身分來說，我認為算是重判，但是以人情來說，這樣的刑度是沒有人可以接受的結果」。

尤其是看到新聞，事發三年，少年的家長顯然並沒有積極的和被害人家屬談和解，想當然民事訴訟拖延到底，也可能只得到一張債權憑證，少年二審出庭依然吊兒郎當，無所謂的態度，去牢中到底是去反省還是去拓展黑暗勢力的人脈去學習擺爛？尤其辛苦栽培耿直的數理資優生孩子，卻因爲這些不值得的雜碎而枉然送命，誰會甘心？

李怡貞律師也直言，經過這個事件，我們該如何教育我們的孩子？社會風氣越來越亂，是不是真的要站出來？見義勇為是否該被鼓勵？「棒打出頭鳥而且會被打的很慘。而且尋釁滋事的人總是喜歡找這些出頭的人，做正確的事的說正確話的人」。

李怡貞律師透露，自己親身經歷各種各樣的威脅與挑釁，不管是現實上或是網路上，總是勇敢回擊，但她也一直在想，該怎麼教育自己的孩子？自己這麼做是不是代表孩子也該如此仿效？這個精神是不是應該被傳承？

所以在女兒還沒有實力，還沒有武功的時候，任何同學來招惹，總是告訴女兒「告訴他這樣不對，告訴老師，不要理他」，不希望女兒硬碰硬而因此受傷。

李怡貞律師還說，平時讓女兒多和配偶去運動，訓練反應力，上武術課犯，訓練防身，和女兒一起打薩爾達，潛移默化應對各種怪物的情境，打不過就跑，否則真的會死很多次。但是當實力漸漸增強，武器漸漸多，武功招式也漸漸練起來，確定一些怪是可以兩三下解決的，我們就要勇敢面對迎戰。

打贏的唯一的方式，就是累積實力。李怡貞律師說，世界很破爛，但願我們都不要灰心也還有力氣縫補。

