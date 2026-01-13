新北校園割頸案「乾哥二審判12年」 高檢署已提上訴：判刑過輕不足收矯治之效

[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導

2023年12月震驚全台的新北國三生割頸命案，二審高院上個月23日宣判，行兇的郭姓乾哥加重改判12年徒刑，而涉嫌教唆的林姓乾妹也加重改判11年。對此，高檢署認為法院量刑過輕，刑度不足以收矯治之效，判決違背法令，已經提起上訴。

新北國三生遭割頸案二審判決日前出爐，死者家屬楊爸爸聲淚俱下，痛訴被《少年事件處理法》打得「遍體鱗傷」。（圖／翻攝畫面）

這起案件發生在2023年12月25日，新北某國中林姓女學生於午休時間到隔壁班找人，遭該班級楊姓男同學制止，女學生不滿，竟找同屆的「乾哥」郭姓學生去理論，雙方爆發口角，郭姓學生竟掏出預藏的彈簧刀猛刺楊姓男同學，楊姓男同學緊急送醫搶救仍於隔日晚間不治。

廣告 廣告

一審新北地院審理認定，郭姓少年與林姓少女涉共同犯殺人罪，於前年9月判處少年有期徒刑9年、少女判刑8年。案件上訴經二審高院審理，經綜合考量2人行為嚴重性、再犯風險及矯治可能性等因素，於去年12月23日加重改判郭姓少年12年徒刑、林姓少女11年徒刑。

對於判決結果，死者父母情緒崩潰，哭喊「台灣司法已死」，認為2人非真心悔改，是在法官引導下才道歉，死者父親更透露，兇嫌曾恐嚇祕密證人「等我出去你就知道」，估計對方服刑三分之一，也就是4年後就可假釋，屆時對方還不到18歲，他擔心兇嫌出獄後繼續犯案，還可獲《少年事件處理法》保護。

高檢署昨（12）日指出，由於告訴人請求上訴，檢察官也認為被告犯行嚴重，法院量刑過輕，刑度不足以收矯治之效，判決違背法令，因此已提起上訴。

◎《FTNN新聞網》關心您：

拒絕暴力，請撥打：110！

反霸凌專線：1953

法律扶助基金會：(02)412-8518

更多FTNN新聞網報導

台南夫妻被詐騙報案遭拒！警推諉還罵「真的白癡」挨記一大過、不服提告敗訴

割頸案湧破千萬捐款！家屬致謝、拒絕再收款 網齊喊：快搬家

黃子佼二審緩刑生變！高檢署認「犯行侵害甚鉅」 今提上訴最高法院

