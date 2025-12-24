新北校園割頸案 法官說讓凶手孝順挨轟 被害父母將上訴

新北市郭姓國三生於民國112年為林姓乾妹出頭，在校持刀刺死楊姓同學，郭、林二審分別被判刑12年、11年。新北市議員石一佑轉達楊生父母決定，將上訴三審，並批評法官說「讓凶手來孝順我們」既荒唐又不倫不類，籲《少年事件處理法》應盡速修法。

郭、林2人一審被依殺人罪判處9年、8年徒刑；二審合議庭審理後認為，一審量刑時未能納入整體衡量，檢察官就量刑部分上訴有理由，撤銷改判郭、林各12年及11年徒刑。

石一佑表示，楊生父母在法庭上聆判時幾乎崩潰，因判決與期望落差很大，加上最近又發生隨機攻擊事件，直呼「難道台灣人民生命這麼不值錢嗎？」

石怒斥「豬頭法官還說『讓凶手來孝順你們』，我們都是凡夫俗子，他把別人的孩子弄死了，憑什麼還要原諒？」楊生父母當初因女兒有特殊狀況，才想再生個小孩與女兒有照應。楊生從小就聰明聽話，本來可以就讀更好的學校，卻為了照顧姊姊選擇在土城上學，未料卻慘遇橫禍。

石一佑批評，如今楊生東西都擺在家裡，連床都沒動過，讓父母情何以堪，「《少事法》應保障有心向善改過的孩子，會傷害別人生命、甚至把人弄死，憑什麼還要原諒你！」《少事法》應盡快修法。

石一佑說，法官認為孩子還有教養的機會，但在楊生父母心中是永遠的痛，2個加害者從頭到尾沒有悔意，「《少事法》到底是保護了誰？是保護了改過向善的孩子？還是逃避規範、永遠不認錯，只是躲在少事法保護傘下面的孩子？」