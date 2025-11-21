新北校園割頸案 監院指「校園防護失靈」中央、地方應檢討

監察院外觀。周永受攝



新北市某國中於112年12月25日發生震驚全台的校園割頸命案，1名男學生遭同校少年持彈簧刀刺成重傷不治，新北地院少年法庭去年已分別判處行兇少年9年、女少年8年有期徒刑。監察院內政及族群委員會18日通過監委葉大華、蘇麗瓊的調查報告，直指新北市政府未落實《少年事件處理法》需保護性評估的立法精神，也未有效預防少年曝險行為，中央部會與地方跨網絡協作更存在明顯斷點，5大機關均被要求檢討改進。

監委指出，行兇少年長期有攜帶危險器械自保的習慣，案發當天發生衝突前，早已有在校園內展示刀械，卻無任何通報紀錄，顯示校園安全防護機制並未落實。而在111年9月19日，行兇的少年曾因亮刀遭檢舉，但新北市警察局以「非經常攜帶」為由，僅依《社會秩序維護法》移送簡易庭，而非依少事法將其列為「曝險少年」移送少年法院。

廣告 廣告

監委認為，警方拘泥法條文字，忽略少年已處觸法邊緣，高風險徵兆卻未獲早期介入，明顯違反少事法自108年修法後強調的預防精神，新北市政府警察局作法錯失早期介入輔導行兇少年的機會，應以此案為鑑，積極檢討改進。

調查也發現，新北市少年輔導委員會（少輔會）接獲家防中心轉介資料時，明載少年具多項偏差行為，但少輔會認定非屬曝險行為，將案件再度交由學校依「偏差行為輔導辦法」處理，反讓跨網絡合作機制形同斷裂。學校導師及專輔教師更坦言，對少輔會功能不熟悉、外部資源能否提供即時協助存疑，使得本案少年在校外、社區生活狀況未被掌握，輔導量能不足、人力負荷沉重均成結構性問題。

監委更點出，少事法108年修法增訂的「過渡性教育措施」，原意在協助司法少年返校前轉銜，但教育部直到本案引發社會矚目後，才在114年制定相關補助要點，補助各地方政府試辦推動過渡性教育措施，以因應司法少年返校前的轉銜，核有未當。

不僅如此，現行措施仍僅限於具「危害他人生命、身體之虞」的少年，未考量其他適應困難之觸法少年需求；加上全國僅3所單一性別中途學校，安置資源明顯不足。

同時，司法院未依釋字805號完整建構被害人參與機制。監委指出，本案為少事法修法後首起重大少年刑案，雖有另指派少年調查官協助被害人家屬，但法院仍無標準程序處理被害人陳述權，亦缺乏創傷知情教育訓練，制度落差明顯。

監委最後要求，新北市政府、行政院、司法院、教育部及法務部全面檢討跨網絡合作機制、明確主責單位、強化早期介入與轉銜制度、補足外展輔導以及被害人程序保障，以避免重大校園暴力再度發生。

更多太報報導

人妻婚內約砲玩3P、爽喊「解鎖外籍」！綠帽夫1顆痣認出是她...離婚獲賠

噁運將爬後座性侵…22歲女「子宮、陰道」全受損 拒絕再沉默！「為何像是我犯了罪？」

尪車禍變植物人！老婆「詭懷3胎」還登記婚生子女 真相驚人