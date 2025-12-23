新北校園割頸案 被害父母轟少事法保護壞人

新北校園割頸案昨日二審宣判，死者父親聽聞判決後，情緒崩潰離開法庭。（杜宜諳攝）

新北市郭姓國三生民國112年為其乾妹林姓國中女生出頭，持刀刺殺同校楊姓國三生，一審依殺人罪將郭、林各判刑9年、8年，二審台灣高等法院23日考量再犯風險等原因，依檢察官上訴，加重2人三分之一刑度，分別改判12年、11年徒刑。楊生父母聆判後放聲痛哭，痛批《少年事件處理法》對加害者層層保護，而受害者全家的個資卻被查得一清二楚，要讓殺人犯知道他們住在哪裡？因此發出「絕望中的不自殺聲明」，凸顯司法制度對被害者的不公。

批少事法凌虐家屬 成加害者遮羞布

對於判決結果，台灣高檢署表示，收到判決書後，研議是否提上訴。楊父昨日說，走過一審、二審的漫長路，兒子受到不對等的武器攻擊，而他也受到《少事法》不對等武器的凌虐，一樣無力，楊父反問「究竟我們的司法能夠還給被害者什麼公道？」他一定上訴到底，請司法還一個公道。

郭姓少年及林姓少女112年12月25日中午，在新北市某國中對被害人楊姓學生為割頸等不法行為，致被害人死亡。檢方起訴後，一審依殺人罪判決9年、8年徒刑，上訴後，二審高院由審判長謝靜慧、陪席法官沈君玲及受命法官鄧鈞豪組合議庭審理。合議庭審理後認為，一審量刑時，沒有考量醫療機構所為的少年事件處理程序審前調查報告，針對少年個別相關的評估結果、再犯風險及具體處遇建議內容，未能納入整體衡量，檢察官就量刑部分上訴有理由，撤銷改判郭及林各12年及11年徒刑。

楊母：命都沒了談什麼修復式司法

雖然二審加重刑度，但楊生父母聽到判決結果後，難掩失望情緒失控悲吼「給他們機會，誰給我們機會」？他們崩潰哭著出法庭。在高院外，楊父怒斥，《少事法》都在保護壞人，被害者通通沒有被保護到。他激動痛哭說，「這不是在逼我們嗎？叫我們準備去死嗎？」依法他卻不能看郭、林的資料，「《少事法》是什麼惡法啊？」

楊母以台語說「別人的小孩死不完」，法官卻說不行批評，但她不知道怎麼講，孩子活生生的在學校就沒有了，還要談什麼修復式司法？「我的孩子命都沒有了，要怎麼修復啊，怎麼把我孩子的生命修復回來？」她質問，一個好好活潑健康的生命，卻變成腫脹的遺體，還經過解剖，凶手還在法庭一路欺辱他們，要怎麼修復？

離開法院後，楊生父母由新北市議員石一佑代發「絕望中的不自殺聲明」，並指控「面對我兒受害者所承受的對加害者刑事寬容、民事卸責，對我們被害者家屬是雙重傷害」。民事部分目前判賠938萬，但對方聲稱沒有財產，無法強制執行，楊生父母只拿到一張債權憑證，對被害者家屬是雙重傷害。

聲明書怒批《少事法》是加害者的遮羞布，「因為我們聲請加害者的資料及信賴之人到庭旁聽」，卻被一句「有礙少年健全成長」駁回。「但我們全家的地址、個資卻讓殺人犯知道得一清二楚，甚至還讓被害人與祕密證人當場對質」，制度到底是在保護誰？「我們失去孩子，卻還要一次次承受制度告訴我們，你們只能認命。我們就是被《少事法》凌虐的被害者」，知法犯法的人囂張跋扈，安分守己的人遍體鱗傷，這就是被害人家屬被凌虐的現實。

郭家父子免裁判費 16萬全民負擔

另外，根據司法院裁判書網站，一審判郭、林及法定代理人應連帶賠償938萬餘元，郭姓少年與其父提上訴後聲請訴訟救助，高院裁定准許，換句話說，郭家父子免繳16萬餘元的裁判費用，改由國庫墊付，變相等同全民負擔。