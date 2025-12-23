新北校園命案二審宣判 侯友宜：應從重量刑

（中央社記者王鴻國新北23日電）新北校園割頸命案今天二審宣判，判處少年12年、少女11年徒刑；新北市長侯友宜對此表示，司法正義是最後一道防線。對加害者，應該從重量刑，讓正義能夠回歸。

新北校園命案震驚社會，民國112年12月25日，新北某國中女學生疑趁中午休息時間到別班找人聊天，卻遭那一班的男學生要求離開。女學生隨後找她認識的男同學去理論，結果這名男同學持彈簧刀刺死男學生。

侯友宜今天上午視察三重玫瑰立體停車場多目標新建工程時接受媒體聯訪，他對此案宣判結果表示，「我完全能夠感受到被害者的傷痛」。

他說，司法正義是最後一道防線，應該要讓被害者的傷痛能夠減少到最低，所以，對加害者，更應該從重量刑，讓正義能夠回歸。（編輯：張銘坤）1141223