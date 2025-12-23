新北校園命案二審 全教產憂防制措施未改善

（中央社記者陳至中台北23日電）新北校園命案今天二審宣判，對行凶少年、少女改判重刑。全國教育產業總工會指出，相對於張文攻擊案後，車站嚴密警力部署，校園類似事件後卻沒有加強防制，應考慮安檢門等措施。

民國112年12月25日，新北某國中一名學生遭其他學生以彈簧刀刺死，少年法庭一審依共同犯殺人罪，判處行兇少年有期徒刑9年、少女8年徒刑。二審台灣高等法院依醫療機構出具調查報告可認量刑因子變更，考量檢辯及被害家屬意見及保護少年健全發展等，加重判行凶少年12年、少女11年徒刑。

全國教育產業總工會（全教產）理事長林蕙蓉表示，新北校園命案背後是結構性失能，被害人家屬提出的國家賠償申請書中便提到，校方沒有對學生多次攜帶刀械進入校園的行為，採取任何有效的管制與防範措施，最終釀成無可挽回的死亡悲劇。

全教產今天發布的新聞稿指出，新北校園命案爆發後，社會有討論校園安全措施的聲浪，但教育部訂定的「校園安全檢查操作手冊」仍不見安檢門、金屬探測器；教師沒有執法權和強制力，難以搜查學生物品，讓師生暴露在不可測的危險之中。

全教產舉出美國紐約市為例，明確宣示「零武器容忍」，並投入實質經費設置安檢與專責安全人員。相較之下，台灣要付出多少生命，才願意正視校園安全急迫性。

全教產呼籲依學校學生人數設置足額專業輔導管教及安全人力，建立有效的危險物品管制與高風險學生橫向通報機制。

對於全教產呼籲校園設置安檢門、金屬探測器等，教育部曾召開多次諮詢會討論，認定執行有許多難處，包括學生書包裡有太多文具都是金屬製成，且上學時段會有大量學生集中入校，難以一一仔細檢查，評估後決議「現階段仍不宜設置」。（編輯：張銘坤）1141223