新北校園命案凶手判12年及11年 家屬：非真心悔改

（中央社記者劉世怡台北23日電）新北校園命案二審今加重判行凶少年12年、少女11年徒刑。死者父母說「台灣司法已死」，少事法保護壞人，2人經法官引導才道歉，非真心悔改。預期判刑30年落空，無法接受。

二審台灣高等法院今天表示，依醫療機構出具調查報告可認量刑因子變更，考量檢辯及被害家屬意見及保護少年健全發展等，加重判行凶少年12年、少女11年徒刑。可上訴。

二審合議庭不公開宣判，死者父母在法庭裡情緒激動表示「為什麼判那麼低」、「我們小孩的命都沒了、誰來幫我們的小孩回復生命、談什麼修復、要修復什麼」，他們走出法庭時，痛哭失聲，心情稍穩定後，在新北市議員石一佑陪同於法院前接受媒體聯訪。

死者父親哭著說「台灣司法已死」，對今天判決結果無法接受，少年事件處理法保護壞人，被害者通通沒被保護到，講難聽一點，此法對他打悶棍，還要叫他不准出聲，現在他被罰也沒關係，因為少年、少女是大搖大擺地走進來，原本沒道歉過，經法官引導下才跟他道歉，非真心悔改。

死者父親提到，原本預期刑度是30年，結果就只判12年、11年，法院說需要再久一點的時間教化，但久一點也12年，估計服刑1/3，也就是4年即可假釋，出監時還不到18歲，可以繼續殺人又獲少事法保護。

死者父親說，案發當天，對方在警察局恐嚇秘密證人稱「等我出去你就知道」，如今「我現在也要擔心了，等他出來我就知道」；而且法院民事庭把他的個資等完全沒有遮蔽的給殺人犯知道，怒斥為何少事法保護對方，然後自己什麼都不能看。

死者母親表示，一個好好活潑健康的生命，卻變成腫脹的遺體，還經過解剖，凶手卻在法庭一路這樣子欺辱他們，談什麼修復式司法，「怎麼把我孩子的生命修復回來」。

石一佑說，司法判決、少事法認為少年、少女還有機會，但加害者心中沒有悔意，死者父母才會這麼生氣、憤恨不平，這是司法改革或修法應正視的問題，少事法保護改過向善的孩子，還是保護逃避規範、永遠不認錯、躲在保護傘底下的孩子。（編輯：林恕暉）1141223