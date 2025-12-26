新北校園命案募款進度72% 市議員籲社會伸援缺口

（中央社記者黃旭昇新北26日電）新北市國中校園命案被害者家屬面臨生活與照護壓力，市府為被害者家庭設募款專案將截止，達成率約72%，市議員卓冠廷呼籲社會伸出援手，讓被害者家屬知道社會沒有遺忘他們。

民進黨新北市議員卓冠廷傍晚透過臉書（Facebook）表示，昨天遇到2年前校園命案的被害者家屬，為了失去的孩子奔走至今，等到的結果卻不盡人意，看著被害者家屬疲憊的身影，令人動容。

他說，家屬至今仍承受長期身心與生活壓力。相關刑事經高等法院審理1年多後，改判行凶少年12年、教唆的少女11年徒刑。但民事求償部分，一審地方法院雖判決加害方應賠償被害者家屬共計新台幣938萬元，但實際執行情況困難。

卓冠廷說，教唆行凶的少女家長僅能償還約140萬元，且以每月1萬元方式分期給付；行凶少年家長則表示無力賠償，迄今未支付任何款項，讓被害者的家庭經濟壓力持續沉重。

卓冠廷說，新北市政府社會局「好日子愛心大平台」在教育局專戶基金設立捐款專案，對家庭遭逢巨大變故的被害者家屬，集結資源協助其家庭因應後續生活所需與照顧被害者妹妹的需求。

卓冠廷告訴中央社記者，他自己傍晚略盡棉薄之力捐助，但募款目標為500萬元，目前進度約72%，距離目標還缺140餘萬元，募款期限至12月31日止，盼社會各界伸出援手，希望透過實際行動，讓被害家庭在漫長復原路上不致孤單，也讓社會安全網持續發揮接住受創家庭的力量。

全案起於，民國112年12月25日，新北某國中女學生到別班找人聊天，因不滿被害男學生，隨後找本案行凶少年前去理論，結果行凶少年持彈簧刀刺死被害男學生。（編輯：黃世雅）1141226