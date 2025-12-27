新北校園命案善款超標 被害人家屬籲愛心轉給弱勢

（中央社記者黃旭昇新北27日電）社會各界踴躍對新北市校園命案的被害學生家屬伸出援手，捐款超出預期目標。被害學生父母26日深夜發表聲明表示，捐款已足夠，希望大家將愛心轉發給社會每一位需要關懷的角落。

新北市政府為校園命案被害學生家屬設家庭照護專案，社會局26日晚間表示，因社會愛心湧入，原目標新台幣500萬元，已媒合近1425萬元，達成率285%。

被害學生的父親與母親，26日深夜11時20分透過民主進步黨新北市議員石一佑發布聲明表示，目前的援助已足夠，懇請大家暫停對被害學生父母的捐款，並將這份愛傳遞給其他更需要幫助的人。

被害學生父母的聲明表示，感謝社會大眾的關心與支持。這段時間，收到了來自各界源源不絕的關懷與善款，每一份心意，他們都謹記於心，並由衷向大家道謝，「謝謝每一位伸出援手的你」。

他們說，在這個社會的角落，仍有許多孩子與家庭，正默默面對困境與無助。這些人或許尚未被看見，卻同樣需要一份支持，才能走過眼前的黑暗。因此，衷心希望大家的愛心能夠繼續流動，透過合適的捐助管道，傳遞到更多等待援助的孩子與家庭手中，讓愛不停留，而是照亮更遠的地方。

市議員石一佑則在臉書（Facebook）貼文表示，這幾天陪伴被害學生父母感受到其無助。少年事件處理法應保障有心向善改過的孩子，但這2名加害者從犯罪以來，都沒有承認做錯事、無悔意，家長也未道歉。法官認為行凶的孩子還有教養的機會，但在被害學生父母心中就是永遠的痛。（編輯：李錫璋）1141227