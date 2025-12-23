新北校園命案家屬申請國賠 教育局：已受理將審議

（中央社記者黃旭昇新北23日電）震驚社會的新北國中生校園命案，死者父母已在國家賠償請求權時效屆滿前向新北市教育局申請國賠，究責失職人員。教育局今天表示，已完成文件形式審查受理，將提報審議。

民國112年12月25日，新北某國中林姓學生趁中午休息時間到別班找人聊天，卻遭該班擔任風紀股長的楊姓學生要求離開。林姓學生隨後找認識的郭姓同學去理論，郭姓學生持彈簧刀刺殺楊姓學生成重傷，送醫不治。

依據國家賠償法，賠償請求權自請求權人知有損害時起，因2年間不行使而消滅；教育局告訴中央社記者，死者家屬已經於今年11月14日向教育局提出國家賠償請求，屬民眾依法享有的救濟權利，教育局予以尊重。

教育局說，目前已完成文件形式審查並予受理。依程序提報教育局國家賠償處理小組，綜合事件事實、證據及適用法規審慎判斷是否符合法定賠償要件；審理後，後續依審議結論及相關法令，呈報新北市府國家賠償事件處理委員會審議。

教育局表示，家屬申請國家賠償的主張為，學校對於偏差行為學生，依法負有落實三級輔導及校園安全預防作為之責，死者家屬認為，校方人員未善盡相關職責，涉有公務人員怠於執行職務情形，致學生遭受重大損害，依國賠法提出請求。

教育局說，家屬向教育局及學校請求賠償，是依法院一審判決賠償金額範圍提出。

家屬今天透過新北市議員石一佑發布聲明提到，新北地院一審判決加害者賠償合計約938萬元，但加害者聲稱沒有財產，無法強制執行，只拿到債權憑證。（編輯：林恕暉）1141223