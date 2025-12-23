新北校園命案改重刑 二審：醫療報告變更量刑因子

（中央社記者劉世怡台北23日電）新北校園命案震驚社會，二審高院今天表示，依醫療機構出具調查報告可認量刑因子變更，考量檢辯及被害家屬意見及保護少年健全發展等，加重判行凶少年12年、少女11年徒刑。

台灣高檢署表示，等收到判決，再研議是否提起上訴。被害者的父母不滿刑度過低，未達預期30年徒刑，庭內哭訴抗議，庭外都可聽見。

民國112年12月25日，新北某國中女學生疑趁中午休息時間到別班找人聊天，卻遭那一班的男學生要求離開。女學生隨後找她認識的男同學去理論，結果這名男同學持彈簧刀刺死男學生。

廣告 廣告

一審少年法庭依認定少年與少女共同犯殺人罪，依刑法「14歲以上未滿18歲人之行為，得減輕其刑」規定減刑後，判處少年有期徒刑9年、少女8年徒刑。案經上訴，二審由台灣高等法院審理，合議庭審理期間不公開審理，並送請醫療機構進行相關調查，日前辯論終結，今天不公開宣判。

根據二審台灣高等法院新聞資料，被告2人原本提起全部上訴，後來改為僅就量刑部分提起上訴，因此高院合議庭審判範圍僅為量刑是否妥適。

二審合議庭認為，被告2人犯行事證明確，依據醫療機構調查報告，針對少年個別相關的評估結果、再犯風險及具體處遇建議內容，原審並未考量這部分，已影響量刑因子而有重新審酌必要，檢察官就此部分上訴，為有理由，而被告2人主張原審量刑過重，則無理由。

二審合議庭綜合考量被告2人行為，2人答辯、辯護人主張，以及檢察官、被害人家屬等人意見，以及促進2人健全自我成長與重返社會，少年刑事司法以少年健全發展可能為核心制度目的，加重判少年12年徒刑、少女11年徒刑。全案可上訴。（編輯：張銘坤）1141223