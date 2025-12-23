新北校園命案求償 涉案少年上訴獲准暫免繳裁判費

（中央社記者劉世怡台北23日電）新北校園命案，二審今天依殺人罪判處涉案少年12年、少女11年徒刑。另外，民事一審判死者家屬獲賠938萬餘元，少年方提上訴並聲請訴訟救助，高院日前裁准暫免繳裁判費16萬餘元。

法界人士表示，依民事訴訟法第110條規定，准予訴訟救助，於訴訟終結前，當事人除了暫免繳裁判費之外，其他應繳的訴訟費用，例如鑑定費、證人旅費等，則由國庫墊付。

法界人士解釋，法院就少年及其父親二審上訴的部分，可以先不用命繳上訴費，如果後來敗訴確定，父子要連帶負擔，而且不管少年後來有無成年，只要敗訴，父親都要負擔。

全案起於，民國112年12月25日，新北某國中女學生到別班找人聊天，因不滿被害男學生，隨後找本案涉嫌少年前去理論，結果涉嫌少年持彈簧刀刺死被害男學生。

刑事一審判少年9年、少女8年徒刑，二審今天加重判刑12年、11年。死者父母無法接受，聲明上訴到底；民事部分目前判賠938萬元，但對方聲稱沒有財產，無法強制執行，拿到的只是一張債權憑證。

民事部分，一審新北地方法院9月間判決少年及少女應賠償死者父母共計新台幣938萬餘元，案經上訴，二審由台灣高等法院審理。少年向二審聲請訴訟救助，二審11月28日裁准，即暫免繳裁判費16萬餘元。（編輯：蕭博文）1141223