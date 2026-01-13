新北校園命案量刑惹議 民團籲審前調查報告改必備

（中央社記者陳至中台北13日電）國教行動聯盟今天召開記者會指出，新北校園命案二審判刑加重，主因是補做審前調查報告，確認行凶者有高再犯風險。國教盟呼籲在重大少年暴力事件中，這類報告應改為一審必備。

民國112年12月25日，新北某國中學生遭同校學生以彈簧刀刺死。一審判處行凶少年9年、少女8年徒刑；二審台灣高等法院依醫療機構出具的「少年事件處理程序審前調查報告」可認量刑因子變更，加重判行凶少年12年、少女11年徒刑。

然而法院量刑仍引起社會議論，死者父母接受媒體聯訪時控訴判刑過輕，離預期判刑的30年有不小差距。台灣高等檢察署1月12日也表示，法院量刑過輕，刑度不足以收矯治之效，判決違背法令，已提起上訴。

國教行動聯盟今天召開記者會，邀請多名學者專家，針對新北校園命案後續檢討，提出升級過渡性教育、落實高風險個案分級與跨部會聯繫、稽核機制等建議，加強預防機制，避免再發生類似校園暴力事件。

國教盟理事長王瀚陽表示，二審量刑的關鍵是「審前調查報告」，對重大少年暴力事件，這項報告應改為「一審必備」，透過本土化量表與專業人力，科學評估再犯風險。否則依現況依個案、靠運氣補做，永遠無法成為校園安全的保證。

中正大學犯罪防治系教授林明傑表示，家暴、性侵事件在20年前就已有風險評估量表，可以精準監督和治療，使再犯率下降。但少年犯罪卻只靠法官直覺，缺乏有科學依據的評估工具。

林明傑呼籲把「審前調查報告」制度化，量刑前都必須完成科學評估，區分高低風險並採取差異化介入。如果是低風險，以最小干預避免「標籤」；如果是高風險，則應集中資源，給予高強度監管和輔導。

今天出席記者會的台灣民眾黨籍立委劉書彬認為，政府應提出完整的校園安全專法，制定法定風險分級制度，給予第一線教師足夠的保護和權限。

中國國民黨籍立委羅智強表示，現行司法體制過度偏向加害者，對少年採取保護立場，這使循規蹈矩的善良學生反而要面對很多不確定風險，未來會在立法院加強監督、推動修法。（編輯：張雅淨）1150113